Milan | che feeling con Sanches | il Diavolo lavora già per il successore di Kessie

Advertising

Gazzetta_it : È un Milan che spinge anche col marchio: 25 nuove partnership nell’ultimo anno e mezzo - PietroMazzara : I profili di #Muriel e #Beto sono perfettamente coerenti con le necessità offensive del #Milan: giocatori tecnicame… - Gazzetta_it : Tesoro Saelemaekers: quanto vale l’uomo che ha fatto svoltare il #Milan - Dando_68 : RT @MilanUntoldStor: 12 novembre 1969. Milan-Feyenoord 1-0. Guardando questa foto si ha proprio la percezione di un altro calcio. Pensate… - Paolo2571 : @JNetwork2021 @PauDybala_JR @MauroIcardi @federicochiesa penso che una prova oggettiva che dimostri il milan sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan che

La fatica non gli fa paura, le responsabilità neanche. Renato Sanches a 24 anni ha già girato il mondo, almeno quello del calcio più importante. Naturale, allora,ilpensi a lui per l'eredità di Franck Kessie, il centrocampista ivoriano ormai ai saluti. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta ...- Roma potrebbero essere fondamentale. Per alcune squadre, se la distanza dai loro obiettivi ... Evidentemente, se chiede dei giocatori, significala rosa non è all'altezza. Per criticarlo c'è ...Comincia oggi il calciomercato invernale 2022 e per il Milan parte ufficialmente la caccia al nuovo difensore centrale; è già da un mese che, in realtà, Maldini e Massara ...Oggi apre ufficialmente il mercato invernale e in via Aldo Rossi sperano di riuscire a prendere il prima possibile un nuovo difensore centrale, che da settimane ormai rappresenta la ...