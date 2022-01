Migliaia di sfollati per le inondazioni in Indonesia

Advertising

transnazionale : Bahia, decine i morti e migliaia gli sfollati. La furia delle inondazioni e delle forti piogge… - Piergiulio58 : Bahia, decine i morti e migliaia gli sfollati. La furia delle inondazioni e delle forti piogge. - semprecontro : RT @euronewsit: Bahia, decine i morti e migliaia gli sfollati. La furia delle inondazioni e delle forti piogge - euronewsit : Bahia, decine i morti e migliaia gli sfollati. La furia delle inondazioni e delle forti piogge - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Bahia, decine i morti e migliaia gli sfollati. La furia delle inondazioni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Migliaia sfollati

Si contano almeno un morto ediin seguito alle pesanti inondazioni che hanno colpito l'isola di Sumatra in Indonesia. Nelle immagini di France Presse la moschea di Baiturrahim completamente allagata. 3 gennaio ......inondazioni causate dalle piogge torrenziali che stanno cadendo sulla zona già dal mese di novembre e che in queste settimane hanno già causato decine di vittime e decine didi. I ...Roma, 3 gen. (askanews) - Si contano almeno un morto e migliaia di sfollati in seguito alle pesanti inondazioni che hanno colpito l'isola di ...Stanno bene i missionari cremonesi don Davide Ferretti e Gloria Manfredini, che operano a Salvador, capitale dello stato di Bahia in Brasile, regione colpita dalle gravi inondazioni causate dalle piog ...