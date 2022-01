Mick Schumacher sulla Jordan 191: “Emozioni e sensazioni molto speciali” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Pieno di Emozioni l’inizio di questo 2022 in F1. Proprio ieri, la Haas ha voluto ricordare un caloroso momento per la famiglia Schumacher. Inedite le immagini che rimandano a Mick Scumacher estasiato sulla Jordan 191 del padre, ora postate dal team americano su Twitter. Un commovente ritorno al passato anche per i tifosi, con tutte le suggestioni di quella giornata dello scorso luglio, dopo il GP di Gran Bretagna a Silverstone. Scene ancor più toccanti per il figlio di Schumi. Senza parole allora il giovane Mick, dopo aver provato a distanza di 30 anni la storica vettura d’esordio di Schumacher, quella del GP del Belgio del 1991: “Sapere che mio padre ha corso con questa come sua prima auto da corsa, è stato molto speciale”. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Pieno dil’inizio di questo 2022 in F1. Proprio ieri, la Haas ha voluto ricordare un caloroso momento per la famiglia. Inedite le immagini che rimandano aScumacher estasiato191 del padre, ora postate dal team americano su Twitter. Un commovente ritorno al passato anche per i tifosi, con tutte le suggestioni di quella giornata dello scorso luglio, dopo il GP di Gran Bretagna a Silverstone. Scene ancor più toccanti per il figlio di Schumi. Senza parole allora il giovane, dopo aver provato a distanza di 30 anni la storica vettura d’esordio di, quella del GP del Belgio del 1991: “Sapere che mio padre ha corso con questa come sua prima auto da corsa, è statospeciale”. Le ...

