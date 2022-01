Michelle Obama dà il benvenuto al 2022 con un paio di shorts eleganti e glamour (Di lunedì 3 gennaio 2022) La coppia Barack e Michelle Obama ha dato il benvenuto al 2022 con un look total black, glamour ed elegante. In occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno, l’ex first lady americana ha condiviso con i suoi ben 48 milioni di follower Instagram uno scatto che la ritrae felice insieme al marito. I protagonisti dell’outfit sono un paio di shorts corti con vita alta e fondo leggermente scampanato. Un capo raffinato ma sexy, che aggiunge audacia all’intero completo. La canotta nera in abbinamento le scivola perfettamente addosso per poi infilarsi morbida all’interno dei pantaloncini, che si chiudono con un bottone nero a vista all’altezza della vita. Un tocco di vivacità è aggiunto dal blazer, su cui sono ricamate delle fantasie appariscenti color oro che si abbinano ... Leggi su diredonna (Di lunedì 3 gennaio 2022) La coppia Barack eha dato ilalcon un look total black,ed elegante. In occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno, l’ex first lady americana ha condiviso con i suoi ben 48 milioni di follower Instagram uno scatto che la ritrae felice insieme al marito. I protagonisti dell’outfit sono undicorti con vita alta e fondo leggermente scampanato. Un capo raffinato ma sexy, che aggiunge audacia all’intero completo. La canotta nera in abbinamento le scivola perfettamente addosso per poi infilarsi morbida all’interno dei pantaloncini, che si chiudono con un bottone nero a vista all’altezza della vita. Un tocco di vivacità è aggiunto dal blazer, su cui sono ricamate delle fantasie appariscenti color oro che si abbinano ...

