Meteo, condizioni stabili: gli effetti del gigante africano sull'Italia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Meteo, l'effetto sub-tropicale dell'alta pressione si fa ancora sentire. Le previsioni per la giornata di oggi lunedì 3 gennaio in Italia. Cielo azzurro (Pixabay)L'alta pressione sub-tropicale portata dal gigante africano nei giorni scorsi domina ancora l'atmosfera sul nostro Paese. Le previsioni Meteo di oggi lunedì 3 gennaio in Italia. Persistono le nebbie sulla Pianura Padana, cielo coperto anche sulle regioni tirreniche e sulle coste meridionali adriatiche e tirreniche. Altrove la giornata sarà più soleggiata. Piovaschi isolati sull'alta Toscana, precipitazioni occasionali anche su Cilento e Calabria. I venti saranno deboli, mari poco mossi. Le temperature per oggi saranno stazionarie. LEGGI ANCHE –> Maxi rincari nel 2022, quanti aumenti per gli italiani! Le stangate peggiori

