Mercedes-Benz Vision EQXX - L' elettrica da 1 000 km d' autonomia debutta al Ces

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Mille chilometri dicon una sola ricarica, appena 1.750 chili a vuoto, una batteria da meno di 100 kWh e un'aerodinamica da record: 0,17 il valore del Cx. Sono queste le credenziali della, protagonista al CES di Las Vegas. Una concept car, certo, ma vetrina e laboratorio della prossima ondata di modelli a zero emissioni della Stella. Se infatti sul mercato sono già arrivate le EQS ed EQE ad alta carica innovativa, a Stoccarda hanno già il cuore oltre l'ostacolo e pensano a come impostare un futuro ancora più avanzato: lo fanno con un prototipo che torna ai fondamentali, mostrando tecnica e ricerca aerodinamica e non solo design e soluzioni futuristiche e lontane dal mondo reale. C'è di più, perché lala descrive come una vera e propria anteprima dei modelli ...