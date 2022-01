(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilno dell’il 2021 con 1.457.952vetture immatricolate:al, anno della pandemia, il volume delle registrazioni è cresciuto del 5,5%. Tuttavia, a confronto col, ilha accusato un pesante calo del 23,9%, con ben 460 milaperse. A gravare sul consuntivo finale sono stati gli strascichi del Covid, la crisi dei semiconduttori ma anche una politica di sostegni statali frammentari. “L’Unrae – l’associazione dei costruttori esteri, che rappresenta la maggioranza delno – ribadisce il forte sconcerto per la decisione delle Istituzioni di non assegnare nella Legge di Bilancio le risorse economiche necessarie per ...

Advertising

MarcoScafati1 : #Mercato #auto Italia, l’anno si chiude con un +5,5% sul 2020. Ma è -23,9% rispetto al 2019 - fattiamotore : Mercato auto Italia, l’anno si chiude con un +5,5% sul 2020. Ma è -23,9% rispetto al 2019 - ilgattoromy1 : RT @LaNotifica: A dicembre 2021 mercato dell’auto ancora in netto calo - globne : Mercato auto Italia, l’anno si chiude con un +5,5% sul 2020. Ma è -23,9% rispetto al 2019: Nonostante il piccolo pr… - ANFIA_it : #ANFIANews - Mercato #auto #Italia, dicembre • -27,5%, 6° #calo mensile consecutivo, su cui continua a pesare lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato auto

Quattroruote

'L'Unrae ribadisce il forte sconcerto per la decisione delle Istituzioni di non assegnare nella Legge di Bilancio le risorse economiche necessarie per incentivare ildell'con un piano ...Tra le motorizzazioni tradizionali, le diesel perdono il 42,1% (18.318) e scendono dal 26% al 20,6% del. Lea benzina, con un - 42,2% e 23.161 immatricolazioni, passano dal 33% al 26%. ...Nell'ultimo mese dell'anno si registrano 32.941 targhe in meno. Ma nel complesso il 2021 si chiude con un saldo positivo: 1.475.393 unità, il 5,8% in più rispetto al 2020 ...Il 2021 è terminato da pochi giorni e per Alfa Romeo è già tempo di bilanci. Le vendite del marchio hanno registrato un netto calo sul mercato italiano nel corso degli ultimi 12 mesi, in rapporto al g ...