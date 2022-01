Meraviglie - la penisola dei tesori | anticipazioni 4 gennaio 2022

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Alberto Angela porterà ancora una volta i telespettatori alla scoperta delle bellezze d'Italia con il fortunato programma- ladei. Nella seconda puntata in onda il 4, il famoso divulgatore riprenderà il suo viaggio dalle isole Borromee per poi andare ad Orvieto e terminare con Siracusa. Alberto Angela racconta le isole Borromee, Orvieto e Siracusa attraverso i loro monumenti Il viaggio di Alberto Angela alla scoperta delle bellezze d'Italia con-ladei, ripartirà dalle isole del lago maggiore e precisamente dall'isola Bella, la più grande e fastosa delle isole Borromee dove la natura ed il genio dell'uomo si sono unite per creare uno dei più bei giardini al mondo e dove sorge il ...

SIRACUSA - Domani, martedì 4 gennaio in prima serata su Raiuno , Alberto Angela dedicherà a Siracusa una tappa della seconda puntata della nuova edizione di ", ladei tesori ", viaggio nella storia dell'Italia tra opere, bellezze naturali e artistiche. Il viaggio a Siracusa di Alberto Angela toccherà l'area monumentale della Neapolis e ...Siracusa - Il 4 gennaio,in prima serata su Raiuno, Alberto Angela dedicherà a Siracusa una tappa della seconda puntata della nuova edizione di ', ladei tesori', viaggio nella storia del nostro Paese tra opere, bellezze naturali e artistiche.