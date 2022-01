Meghan Markle | «a giugno il ritorno a Londra» per il Giubileo di Platino

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Per l'esperto reale Neil Sean, i Sussex torneranno in UK per festeggiare i 70 anni sul trono della regina Elisabetta: «La duchessa e il marito Harry tengono l’agenda libera per l’appuntamento. Il rischio però è che distolgano l’attenzione da Sua Maestà»

Advertising

giornalettismo : La violazione del copyright è costata un'intera pagina di scuse da parte dell'editore del #DailyMail nei confronti… - dumurin : Meghan e Harry si trasferiscono nella Versailles della California... ma ci sono foto di questa nuova dimora? - HristinaNicola1 : Chiara Ferragni - Aarya989008761 : RT @ItalyGourmet: - lillydessi : Meghan Markle, le acconciature più belle e semplici da realizzare | Ispirati a lei per essere al top - DonnaPress… -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

Corriere dello Sport

Leggi anche › I 10 migliori royal look del 2021 di regine e duchesse: da Letizia di Spagna a› Il royal look del giorno. Mathilde del Belgio in rosso illumina la famiglia ...Il principe Harry ehanno sicuramente tratto dal 2021 appena trascorso una immensa fama e popolarità: sono finiti sul TIME tra le personalità più influenti e sono risultati tra i personaggi più ricercati ...Il piccolo Archie, per volere del principe Harry e di Meghan Markle, frequenta un asilo in cui insegnano l’alfabetizzazione emotiva ...Il principe Harry e Meghan Markle hanno sicuramente tratto dal 2021 appena trascorso una immensa fama e popolarità: sono finiti sul TIME tra le personalità più influenti e ...