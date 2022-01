(Di lunedì 3 gennaio 2022) Iltore di New York, Letitia James, vuole sentire Donaldnell'ambito dell'indagine in corso per verificare se la società dell'ex presidente ha gonfiato il valore dei suoi asset per motivi ...

Advertising

TgLa7 : #Media: da procura #Ny mandato di comparizione a #Trump nell'indagine sulla #holding di famiglia - iconanews : Media, da procura Ny mandato di comparizione per Trump - pasto_388 : RT @TgLa7: #Media: da procura #Ny mandato di comparizione a #Trump nell'indagine sulla #holding di famiglia - GiaSilvestrini : RT @TgLa7: #Media: da procura #Ny mandato di comparizione a #Trump nell'indagine sulla #holding di famiglia - CiccioniSe : RT @TgLa7: #Media: da procura #Ny mandato di comparizione a #Trump nell'indagine sulla #holding di famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Media procura

Agenzia ANSA

Lo riportano iamericani, sottolineando che un mandato di comparizione è stato inviato all'ex presidente. . 3 gennaio 2022... in primis la confessione della madre , arrivata - secondo le agenzie e ilocali - durante l'... secondo quanto riferisce però laalla Rai, non vi sarebbe alcuna conferma dal punto di ...Il procuratore di New York, Letitia James, vuole sentire Donald Trump nell'ambito dell'indagine in corso per verificare se la società dell'ex presidente ha gonfiato il valore dei suoi asset per motivi ...Marzia Sabella, 56 anni, è il nuovo vicario reggente della procura di Palermo. Ha preso il posto del procuratore aggiunto Salvatore De Luca, che si insedierà a Caltanissetta, come procuratore capo. (A ...