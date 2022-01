Me Contro Te Il film - Persi nel tempo, Luì e Sofì: "Piacciamo ai bambini perché siamo spontanei" (Di lunedì 3 gennaio 2022) La video intervista al duo composto da Luì e Sofì, che ci raccontano il loro ultimo film Me Contro Te Il film - Persi nel tempo. A Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalìa, sono due ragazzi a cui si vuole bene. Se sei un genitore, e ha dei bambini, puoi viverli come un tormentone, perché i tuoi figli li vogliono vedere. Ma puoi viverli come degli alleati, come quegli zii o quei cugini più giovani che quando vengono a trovare i tuoi bambini li fanno divertire tanto. Una volta conosciuti da vicino, in occasione della presentazione di Me Contro Te Il film - Persi nel tempo, il terzo film della loro avventura al cinema, in sala ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022) La video intervista al duo composto da Luì e, che ci raccontano il loro ultimoMeTe Ilnel. A Luì e, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalìa, sono due ragazzi a cui si vuole bene. Se sei un genitore, e ha dei, puoi viverli come un tormentone,i tuoi figli li vogliono vedere. Ma puoi viverli come degli alleati, come quegli zii o quei cugini più giovani che quando vengono a trovare i tuoili fanno divertire tanto. Una volta conosciuti da vicino, in occasione della presentazione di MeTe Ilnel, il terzodella loro avventura al cinema, in sala ...

