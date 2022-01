Maurizio Battista e Alessandra Moretti di nuovo insieme? Le parole del comico

Leggi su zon

(Di lunedì 3 gennaio 2022)ha parlato della sua vita privata e del rapporto conUn matrimonio fatto da vari tira e molla quello di. C’era già stata una crisi nel 2018, poi l’unione si era ricomposta ma evidentemente la crisi era rimasta nell’aria. Qualche settimana fa poi, l’annuncio della separazione;aveva condiviso su Facebook un messaggio per la figlia Anna (5 anni) per spiegarle che, anche se lui e la mamma non erano più una coppia, il papà ci sarebbe sempre stato per lei: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno ...