Massimo Galli | «È falso che tante infezioni faranno da vaccinazione La realtà è diversa»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) «Mi auguro che il picco dei contagi sia entro il mese di gennaio». Lo afferma, ospite di “Agorà” su Raitre. L’esperto aggiunge: «Da come sta salendo la curva», il virus «ha l’aria di diffondere talmente tanto da non lasciar fare previsioni certe. Per un giorno o due abbiamo avuto meno tamponi e probabilmente, in proporzione più contagiati». Questo perché «in questi giorni di feste sono andati a farsi il tampone solo quelli con sintomi o con contatti diretti».: «Mi aspetto un’altra crescita di contagi» «Ma credo», continua, «che fatalmente ricominceremo ad avere un numero alto di tamponi, e ancora aumenti per una fase impor. Realisticamente, dunque, mi aspetto una crescita ancora per diversi giorni. Non mi va giù l’idea che sta passando», dice l’infettivologo. E cioè la ...