Mascherine Ffp2: Figliuolo annuncia il prezzo "calmierato". Ogni italiano spenderà 45 euro al mese (Di lunedì 3 gennaio 2022) Se tutto va bene, Ogni italiano spenderà circa 45 euro al mese per le nuove Mascherine obbligatorie Ffp2, che sono diventate obbligatorie su tutti i mezzi di trasporto pubblici, ma anche per teatro, cinema e altri eventi al chiuso o all'aperto. Oggi la struttura commissariale, d'accordo con il ministero della Salute e l'Ordine dei farmacisti, ha raggiunto un accordo con le associazioni di categoria Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la vendita delle Mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 0,75 euro ciascuna. L'accordo, come rende noto l'ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo, sarà siglato a breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema ...

