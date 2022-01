Mascherine Ffp2, accordo sul prezzo calmierato: in farmacia costeranno 75 centesimi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le Mascherine Ffp2 non potranno costare più di 0,75 euro l’una nelle farmacie di tutto il Paese. Nel pomeriggio di lunedì 3, infatti, la Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo e le associazioni di categoria hanno raggiunto un accordo sul prezzo calmierato delle Mascherine Ffp2. Se nelle farmacie costeranno 75 centesimi l’una, in alcuni supermercati, come ad esempio quelli della ctaena Coop, il prezzo sarà ancora inferiore e le Mascherine verranno vendute a 50 centesimi l’una. Le Ffp2 proteggono molto di più rispetto a quelle chirurgiche. Infatti sono diventate obbligatorie per partecipare agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lenon potranno costare più di 0,75 euro l’una nelle farmacie di tutto il Paese. Nel pomeriggio di lunedì 3, infatti, la Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo e le associazioni di categoria hanno raggiunto unsuldelle. Se nelle farmacie75l’una, in alcuni supermercati, come ad esempio quelli della ctaena Coop, ilsarà ancora inferiore e leverranno vendute a 50l’una. Leproteggono molto di più rispetto a quelle chirurgiche. Infatti sono diventate obbligatorie per partecipare agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farm… - peppeprovenzano : Calmierato il prezzo delle mascherine #Ffp2. Come avevamo chiesto. Chissà se domani leggeremo le solite lezioncine… - fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - Simone98RC : Il governo #Draghi vanta il primo provvedimento non-liberista dalla sua nascita: calmierare il prezzo delle mascher… - GruppoFICamera : RT @simonebaldelli: L'accordo per la vendita delle mascherine Ffp2 a € 0,75 non è un'imposizione di prezzo per legge ispirata al modello so… -