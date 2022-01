Mascherina Ffp2, accordo con le farmacie: prezzo calmierato a 75 centesimi. Ma quanto protegge dal contagio? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen – In arrivo le mascherine Ffp2 a prezzo calmierato: 75 centesimi ciascuna. La struttura commissariale del generale Figliuolo, d’intesa con il ministero della Salute e sentito l’ordine dei farmacisti, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e farmacieUnite. accordo Figliuolo-farmacie: mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi l’una Le farmacie che aderiranno all’accordo dunque venderanno le Ffp2 al prezzo di 0,75 euro l’una. L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Da giorni sia nella maggioranza – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen – In arrivo le mascherine: 75ciascuna. La struttura commissariale del generale Figliuolo, d’intesa con il ministero della Salute e sentito l’ordine dei farmacisti, ha raggiunto l’con FederFarma, AssoFarm eUnite.Figliuolo-: mascherinealdi 75l’una Leche aderiranno all’dunque venderanno lealdi 0,75 euro l’una. L’sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Da giorni sia nella maggioranza – ...

