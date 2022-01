Manuela Arcuri omaggia la boss della camorra Pupetta Maresca | “Donna coraggiosa | senza paura” Scoppia la polemica | “Vergognati E studia”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Non sono piaciute per nulla le parole con cuiha volutorescomparsa pochi giorni fa a 86 anni. L’attrice, pensando forse di fare un beau geste, ha dedicato allaun post su Instagram con alcune foto scattate all’epoca in cui girò la fiction di Canale 5 liberamente ispirata alla vita. «Assunta, unacobraggiosa, forte,, agiva di impeto… sbagliando più volte: “Ho pagato con le mie lacrime le mie scelte!” Così racconta la sua tormentata vita, che io nel 2013 ho interpretato in una delle mie fiction di maggior successo. Addio ...

Non si può giustificare sempre tutto con l'inconsapevolezza, il post dell'attrice è una vergogna per tutte le vittime di ...Una forte indignazione e grande orrore quello suscitato d all'ultimo post Instagram pubblicato da. Infatti, l'attrice italiana ha recentemente pubblicato sui social un post commemorativo dedicato alla camorrista Assunta Maresca . Assunta Maresca , soprannominata Pupetta, fu una ...Pioggia di polemiche su Manuela Arcuri. L'attrice, ha condiviso su Instagram un post in cui ha omaggiato Pupetta Maresca, la boss della camorra ...L’attrice romana, che ha interpretato Pupetta in una fiction del 2013 sui canali Mediaset, ha ricordato la donna scomparsa il 29 dicembre scorso. I suoi followers: «Una vergogna per tutte le vittime d ...