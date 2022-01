Mandato di comparizione per Donald, Ivanka e Trump Jr. Nel mirino gli affari di famiglia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, ha emesso mandati di comparizione nei confronti dell’ex presidente Usa, Donald Trump, e dei suoi figli Ivanka e Donald Jr. nel quadro dell’inchiesta civile aperta sulle attività economiche della famiglia. Lo riporta l’Associated Press. I mandati riguardano “le indagini sulla valutazione delle proprietà possedute o controllate” da Trump e dalla Trump Organization, spiega una nota. James intende scoprire se la Trump Organization abbia mentito alle banche o all’erario sul valore dei propri beni, gonfiandolo per ottenere prestiti più vantaggiosi o minimizzandolo per risparmiare sulle imposte. Il 20 dicembre il New York Times aveva riferito che l’ex inquilino della Casa Bianca ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, ha emesso mandati dinei confronti dell’ex presidente Usa,, e dei suoi figliJr. nel quadro dell’inchiesta civile aperta sulle attività economiche della. Lo riporta l’Associated Press. I mandati riguardano “le indagini sulla valutazione delle proprietà possedute o controllate” dae dallaOrganization, spiega una nota. James intende scoprire se laOrganization abbia mentito alle banche o all’erario sul valore dei propri beni, gonfiandolo per ottenere prestiti più vantaggiosi o minimizzandolo per risparmiare sulle imposte. Il 20 dicembre il New York Times aveva riferito che l’ex inquilino della Casa Bianca ...

