Manchester United-Wolves 0-1 | analisi tattica e considerazioni

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il Monday night di Premier League, che chiude la giornata 21, si conclude con l’inaspettata vittoria per 1-0 del Wolverhampton in casa del. La squadra allenata da Bruno Lage riesce col suo esercito di portoghesi a fermare la cavalcata di Ronaldo e compagni di 8 risultati utili consecutivi. I red devils falliscono così l’occasione di agganciare temporaneamente il quinto posto, al netto ovviamente di tutte le partite da recuperare. Vediamo cos’è accaduto in questoattraverso la nostra. Iniziamo, come sempre, dalle formazioni iniziali. Rangnick prosegue con il suo 4-2-2-2, che ritrova di Jones a far coppia al centro della difesa con Varane dopo 2 anni. Esterni bassi Shaw e Wan-Bissaka, con De Gea in porta a completare il reparto ...