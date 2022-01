Manchester United | Rangnick | «Pogba? Non devo convincerlo io a restare»

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il tecnico del, Ralf, ha parlato del rinnovo del centrocampista francese Paul: il punto Ralfha commentato la situazione di Paul. Il giocatore andrà in scadenza a giugno con ile, ad oggi, non ci sono novità sul suo rinnovo. Ecco le sue parole riportate da Adnkronos. RINNOVO– «Prima di un possibile confronto sul prolungamento Paul ha bisogno di rimettersi in forma. Abbiamo parlato di persona quando è tornato da Dubai, in questo momento è tutto nelle sue mani. Nonio a». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick, ha parlato del rinnovo del centrocampista francese Paul Pogba: il punto Ralf Rangnick ha commentato la situazione di Paul Pogba. Il giocatore andrà in scadenza a giugno con il Manchester United e, ad oggi, non ci sono novità sul suo rinnovo.