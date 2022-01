“Male ovunque”. Anche la coppia televisiva positiva al Covid: “Ecco come siamo combinati” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Positivo al Covid Anche l’ex volto di UeD. Nelle ultime settimane Anche molti Vip hanno annunciato la positività alla variante Omicron. Giorni che certamente non sembrano essere facili da affrontare alla luce della risalita dei contagi che non permette in alcun modo di abbassare la guardia. Oggi si apprende che Anche i due ex volti di UeD hanno cominciato la quarantena. Stiamo parlando proprio di Andrea Cerioli e della fidanzata Arianna Cirrincione. La coppia ha reso pubblica la notizia della positività attraverso le storie su Instagram, fornendo Anche qualche dettaglio in più sulle sintomatologie avvertite. Mal di testa, tosse e dolori sparsi un po’ ovunque, Andrea Cerioli ne ha parlato così: Mi sento come se mi fosse passato sopra un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Positivo all’ex volto di UeD. Nelle ultime settimanemolti Vip hanno annunciato la positività alla variante Omicron. Giorni che certamente non sembrano essere facili da affrontare alla luce della risalita dei contagi che non permette in alcun modo di abbassare la guardia. Oggi si apprende chei due ex volti di UeD hanno cominciato la quarantena. Stiamo parlando proprio di Andrea Cerioli e della fidanzata Arianna Cirrincione. Laha reso pubblica la notizia della positività attraverso le storie su Instagram, fornendoqualche dettaglio in più sulle sintomatologie avvertite. Mal di testa, tosse e dolori sparsi un po’, Andrea Cerioli ne ha parlato così: Mi sentose mi fosse passato sopra un ...

Advertising

sarahvilladoc : @redroby5 @parlosoloperme @CatiaMamone Ti sembra male. Se a voi piace credere alle favole fate pure, in Italia la c… - Marc_OTSS : Infatti il calendario più diffuso al mondo è quello cinese che col sole non c’entra niente !!! La religione fa male… - alvi_holmes : @mattttxxz Detta basica basica, se mi ricordo bene, fa la stessa cosa ovunque, ma tu te ne accorgi solo dove hai ma… - fullmvoon : Mia madre è positiva (vaccinata): un giorno di febbre, perdita del gusto e olfatto, mal di testa 2 giorni, leggeri… - frankponch72 : @Napalm51 Il tiragraffi di cartone? I miei 3 lo hanno distrutto in 3/4 mesi, ma hai sempre cartone ovunque. Una rot… -