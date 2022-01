“Ma che succede?”. Imprevisto al Tg1, ‘strani movimenti’ davanti alla giornalista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Indubbiamente gli ultimi sono stati anni estremamente difficili che hanno destabilizzato proprio tutti, chi più chi meno. Per questo, molto probabilmente, si è respirato molto meno entusiasmo nei giorni dedicati al Natale e al nuovo anno. Eppure durante la prima edizione inaugurale del 2022, il Tg1 ha fatto ridere svariati telespettatori. Non era certamente una cosa programmata, nessun autore di mezzo a quanto accaduto per puro caso durante la prima puntata del Tg1 del nuovo anno. Stiamo parlando dell’edizione mattutina delle 8, che è stata condotta dalla cronista Micaela Palmieri che, dopo aver detto arrivederci al pubblico, ha dato il via a uno sketch comico. Tg1, il siparietto del tecnico di studio La giornalista televisiva, avvicinandosi alla conclusione del primo appuntamento del Tg1, ha salutato i suoi vari ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 3 gennaio 2022) Indubbiamente gli ultimi sono stati anni estremamente difficili che hanno destabilizzato proprio tutti, chi più chi meno. Per questo, molto probabilmente, si è respirato molto meno entusiasmo nei giorni dedicati al Natale e al nuovo anno. Eppure durante la prima edizione inaugurale del 2022, il Tg1 ha fatto ridere svariati telespettatori. Non era certamente una cosa programmata, nessun autore di mezzo a quanto accaduto per puro caso durante la prima puntata del Tg1 del nuovo anno. Stiamo parlando dell’edizione mattutina delle 8, che è stata condotta dcronista Micaela Palmieri che, dopo aver detto arrivederci al pubblico, ha dato il via a uno sketch comico. Tg1, il siparietto del tecnico di studio Latelevisiva, avvicinandosiconclusione del primo appuntamento del Tg1, ha salutato i suoi vari ...

Advertising

ciropellegrino : #DeLuca vuole chiudere le scuole della #Campania per almeno 20 gg a gennaio. Vediamo un po' che succede, da decreto… - NicolaPorro : A volte pensiamo sia molto lontano da noi. Ma ci riguarda eccome. Ecco una serie di news dal Sudamerica che non leg… - elio_vito : È venuto il momento di dire basta e personalmente lo dirò. Meglio due-tre settimane di esercizio provvisorio, non s… - i97Rosie : @i5sunghn che succede - SanMasso2 : RT @Storie_in_1_cip: Oggi leggo che da Israele e Gb (e non solo) giungono notizie sempre più chiare su omicron, che colpisce solo la gola e… -