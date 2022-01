Lutto per Laura Torrisi: “Nessuno merita di morire da solo”. Il toccante post dedicato alla nonna (Di lunedì 3 gennaio 2022) “L’ultima mia radice se n’è andata”. Inizia così il post pubblicato da Laura Torrisi su Instagram nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. L‘attrice nata a Catania 42 anni fa ha annunciato la scomparsa della sua amata nonna con un toccante post: “Se avessi saputo che quella di un mese fa sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte. Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci”. Poi ha aggiunto: “Trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) “L’ultima mia radice se n’è andata”. Inizia così ilpubblicato dasu Instagram nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. L‘attrice nata a Catania 42 anni fa ha annunciato la scomparsa della sua amatacon un: “Se avessi saputo che quella di un mese fa sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte. Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci”. Poi ha aggiunto: “Trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio....

Advertising

Agenzia_Ansa : Capodanno listato a lutto per gli amanti del libro a New York: la Strand, storica libreria dell'usato, ha perso Ben… - LaMadreBadessa : RT @RaiNews: Il mondo scientifico è in lutto per il carismatico paleontologo famoso per aver scoperto i fossili dei primi ominidi #paleoant… - infoitcultura : Lutto per Laura Torrisi, è morta la nonna: “Nessuno merita di morire da solo” - BargelliniLuca : RT @FrancescoGhire2: Domani, martedì 4 gennaio, ore 14.30 nella Cattedrale di Crema si celebrerà la Santa Messa per Mario Macalli, le bandi… - Dondolino72 : RT @FrancescoGhire2: Domani, martedì 4 gennaio, ore 14.30 nella Cattedrale di Crema si celebrerà la Santa Messa per Mario Macalli, le bandi… -