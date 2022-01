Lukaku, Tuchel, Chelsea: ecco il giorno della verità (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo le turbolenze di Capodanno sarà il giorno decisivo in casa Chelsea con l’atteso confronto tra Lukaku, Tuchel e la società Non c’è che dire, Romelu Lukaku ha lanciato un enorme macigno nello stagno del Chelsea. Inattese e violente come poche altre dichiarazioni hanno saputo essere nella storia del calcio. Ma soprattutto inopportune per la delicata fase della stagione e per il percorso arzigogolato che il cervello dell’attaccante belga ha compiuto in questo 2021. Da eroe autoproclamato di casa Inter a peggiore dei traditori con quella fuga estiva che nessuna giustificazione o scusa potrà mai avere. A maggior ragione alla luce del pentimento post natalizio, malamente posticcio e artefatto in un’intervista d’amore per il nerazzurro del quale nessun tifoso ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo le turbolenze di Capodanno sarà ildecisivo in casacon l’atteso confronto trae la società Non c’è che dire, Romeluha lanciato un enorme macigno nello stagno del. Inattese e violente come poche altre dichiarazioni hanno saputo essere nella storia del calcio. Ma soprattutto inopportune per la delicata fasestagione e per il percorso arzigogolato che il cervello dell’attaccante belga ha compiuto in questo 2021. Da eroe autoproclamato di casa Inter a peggiore dei traditori con quella fuga estiva che nessuna giustificazione o scusa potrà mai avere. A maggior ragione alla luce del pentimento post natalizio, malamente posticcio e artefatto in un’intervista d’amore per il nerazzurro del quale nessun tifoso ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuchel non convoca #Lukaku: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il risp… - DiMarzio : .@ChelseaFC, Thomas #Tuchel chiarisce il suo pensiero sulla vicenda #Lukaku dopo il pareggio col @LFC - SkySport : #Chelsea, #Tuchel su #Lukaku: 'Ci sarà un incontro e risolveremo tutto a porte chiuse' #SkySport - infoitsport : Tuchel: «Lukaku? C’è sempre modo di tornare indietro». Oggi vertice - internewsit : Tuchel: «Lukaku? C'è sempre modo di tornare indietro». Oggi vertice - -