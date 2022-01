Love is in the Air Anticipazioni 4 gennaio 2022: Serkan fa marcia indietro. Farà da padre a Kiraz? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan scopre che il cancro non tornerà più e decide di fare dietrofront con Eda e Kiraz. Leggi su comingsoon (Di lunedì 3 gennaio 2022) Vediamo insieme cosa rivelano ledella Puntata diis in the Air in onda su Canale5.scopre che il cancro non tornerà più e decide di fare dietrofront con Eda e

Advertising

ztarboyy : RT @balenciange: ora ogni volta che entrerò su twitter daniele starboy e francesca pupa staranno analizzando qualcosa pubblicato da the wee… - gummykeun : RT @freezetheberry: FAVORITE ACC NA PO TLAAGA KITA LEGIT LANG HAHAHSJDJFJKF ?? @SB19Official #STANWORLD #SB19 I love the #SLMT song so mu… - rocky51432723 : @VootSelect #PratikSehajpal #PratikIsTheBoss unity love and respect remember the name pratik. Vdvddhjdjdj - _an0therw0rld : @philthemvsic che poi rido perché my dad is the best gli voglio un sacco di bene quindi non ho mancanze in quel sen… - Gpiluska : Oggi il pomeriggio cosi Black Is the Color of My True Love S Hair (Original Mix) di Nina Simone -