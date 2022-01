Love is in the air (anticipazioni 3-7 gennaio 2022): Serkan si avvicina alla figlia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Love is in the air Questa settimana a Love is in the Air, Serkan inizierà a trovare il modo per stare finalmente accanto a sua figlia. Non mancheranno però equivoci e imprevisti. La soap turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Ecco, le anticipazioni. Love is in the air anticipazioni da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022 Serkan sembra voler rinunciare a Kiraz, ma Aydan, con l’aiuto di Engin, cerca di far cambiare idea al figlio, facendolo affezionare alla bambina. Mentre il suo piano per fare avvicinare padre e figlia è in atto, Aydan chiama Kemal per farsi aiutare ad ottenere l’affidamento della bambina. Mentre fervono i preparativi per la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 gennaio 2022)is in the air Questa settimana ais in the Air,inizierà a trovare il modo per stare finalmente accanto a sua. Non mancheranno però equivoci e imprevisti. La soap turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Ecco, leis in the airda lunedì 3 a venerdì 7sembra voler rinunciare a Kiraz, ma Aydan, con l’aiuto di Engin, cerca di far cambiare idea al figlio, facendolo affezionarebambina. Mentre il suo piano per farere padre eè in atto, Aydan chiama Kemal per farsi aiutare ad ottenere l’affidamento della bambina. Mentre fervono i preparativi per la ...

