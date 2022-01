Locatelli | “Da sempre fautore del vaccino facoltativo | ora però penso all’obbligo”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “Sonostato undel. Orada tecnico della sanità dico che le condizioni sono mature per l’obbligo per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti con Covid o con malattie diverse”. Lo dice in un’intervista a Repubblica Franco, il bergamasco coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Siamo in una fase di crescita “pressoché esponenziale dei contagi. L’incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni. Non sposerei assolutamente l’idea di lasciar correre il virus – aggiunge – Anche se i dati dei ricercatori inglesi mostrano che con Omicron i ricoveri sono ridotti a un terzo, un aumento marcato dei contagi avrebbe un impatto pesante sul sistema sanitario e porterebbe a una crescita di ricoveri e ...