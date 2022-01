“Lo spogliatoio è contro Lukaku”, situazione ormai compromessa con il Chelsea (Di lunedì 3 gennaio 2022) La situazione tra il Chelsea e Romelu Lukaku è ormai compromessa. E’ rottura definitiva tra l’attaccante e i Blues, in particolar modo il rapporto con l’allenatore Tuchel è ai minimi storici. L’ex Inter ha confermato la volontà di voler tornare in nerazzurro, secondo il club inglese è stata una mancanza di rispetto. Nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni sul rapporto tra Lukaku e lo spogliatoio del Chelsea. Secondo quanto riporta The Athletic l’ex Inter non avrebbe ricevuto il minimo sostegno dai compagni di squadra che si sono detti increduli. E’ previsto un faccia a faccia tra Tuchel e Lukaku per tentare un chiarimento, ma la situazione sembra già compromessa. Si preannuncia una ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Latra ile Romelu. E’ rottura definitiva tra l’attaccante e i Blues, in particolar modo il rapporto con l’allenatore Tuchel è ai minimi storici. L’ex Inter ha confermato la volontà di voler tornare in nerazzurro, secondo il club inglese è stata una mancanza di rispetto. Nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni sul rapporto trae lodel. Secondo quanto riporta The Athletic l’ex Inter non avrebbe ricevuto il minimo sostegno dai compagni di squadra che si sono detti increduli. E’ previsto un faccia a faccia tra Tuchel eper tentare un chiarimento, ma lasembra già. Si preannuncia una ...

Advertising

CalcioWeb : Anche lo spogliatoio del #Chelsea contro #Lukaku: è rottura quasi definitiva - infoitsport : Empatia zero, spogliatoio contro: ecco perché Mou ha cambiato vice - Sport_Fair : E' sempre più rottura tra #Lukaku e il #Chelsea. Anche lo spogliatoio contro il calciatore ex Inter - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: Empatia zero, spogliatoio contro: ecco perchè #Mourinho ha cambiato vice - Romagialloross4 : Empatia zero, spogliatoio contro: ecco perchè #Mourinho ha cambiato vice -