LIVE Tour de Ski 2022, 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: De Fabiani punta al podio! Nepryaeva ok e successo più vicino (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39: In campo maschile tutti contro Johannes Hoesfjot Klaebo, il norvegese che quest’anno sta facendo il cannibale e finora ha vinto tre delle quattro tappe disputate, confermando una condizione straordinaria. 14.36: Questa la classifica del Tour de Ski maschile dopo 4 tappe: 1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1:11:23 2 3420909 GOLBERG Paal NOR +1:03 3 3482277 BOLSHUNOV Alexander RUS +1:19 4 3422619 VALNES Erik NOR +2:035 3290379 DE Fabiani Francesco ITA +2:21 6 3180535 NISKANEN Iivo FIN +2:25 7 3482105 YAKIMUSHKIN Ivan RUS +2:42 8 3500664 HALFVAON Calle SWE +3:23 9 3482280 SPITSOV Denis RUS +3:23 10 3482806 TERENTEV Alexander RUS +3:27 14.33: Si tratta del quinto e penultimo di sei appuntamenti della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39: In campo maschile tutti contro Johannes Hoesfjot Klaebo, il norvegese che quest’anno sta facendo il cannibale e finora ha vinto tre delle quattro tappe disputate, confermando una condizione straordinaria. 14.36: Questa la classifica delde Ski maschile dopo 4 tappe: 1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1:11:23 2 3420909 GOLBERG Paal NOR +1:03 3 3482277 BOLSHUNOV Alexander RUS +1:19 4 3422619 VALNES Erik NOR +2:035 3290379 DEFrancesco ITA +2:21 6 3180535 NISKANEN Iivo FIN +2:25 7 3482105 YAKIMUSHKIN Ivan RUS +2:42 8 3500664 HALFVAON Calle SWE +3:23 9 3482280 SPITSOV Denis RUS +3:23 10 3482806 TERENTEV Alexander RUS +3:27 14.33: Si tratta del quinto e penultimo di sei apmenti della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e ...

Advertising

nogoldencrime : yessaaaa. lui marca il territorio. vedi tu il post su Ig appena harry è arrivato in italia e gli ha dato la giacc…… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2022 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: trionfa Nepryaeva e allunga in vetta! Fari puntati su De… - RADIOBRUNO1 : L'11-11-22 uscirà 'Il Mondo è Nostro' ???? #TizianoFerro #musica #disco #live #tour #IlMondoèNostro #RadioBruno… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI ????? Fondo, Tour de Ski, 5a tappa 10km femminile Val di Fiemme - ukadultwebcams : tina_l1n -