LIVE Sinner-Rinderknech, Italia-Francia ATP Cup in DIRETTA: l’azzurro vuole vincere per sperare! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT 23.32 L’incontro è in programma come primo match di giornata del proprio girone a partire dalle 10.00 locali, ovvero la mezzanotte Italiana alla Qudos Bank Arena. A seguire giocheranno Matteo Berrettini e Ugo Humbert: infine il doppio che potrebbe risultare decisivo. 23.30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, valida per il primo match della sfida tra Italia e Francia, seconda giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (Australia). Il programma di Italia-Francia – Gli incastri per sperare nella ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-HUMBERT 23.32 L’incontro è in programma come primo match di giornata del proprio girone a partire dalle 10.00 locali, ovvero la mezzanottena alla Qudos Bank Arena. A seguire giocheranno Matteo Berrettini e Ugo Humbert: infine il doppio che potrebbe risultare decisivo. 23.30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Arthur, valida per il primo match della sfida tra, seconda giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (Australia). Il programma di– Gli incastri per sperare nella ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Cup 2022 - L’Italia torna in campo per il riscatto dopo la sconfitta per 2-1 subita contro l’Aus… - flamminiog : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… - pierecall : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… - GianlucaHS : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… - federtennis : Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? It… -