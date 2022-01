LIVE Sinner-Rinderknech 6-3 0-1, Italia-Francia ATP Cup in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il primo set! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT 15-40 DUE PALLE BREAK Rinderknech! Sta giocando in maniera profonda il francese con Sinner troppo debole in uscita dal servizio. 15-30 Gran diritto incrociato in corsa del francese che chiude con il rovescio diagonale. 15-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO A SVENTAGLIO DI Rinderknech! 15-0 Servizio e diritto di Sinner. 0-1 Buon inizio nel secondo parziale per il francese. 40-15 Chiusura nei pressi della rete di Rinderknech dopo il diritto diagonale. 30-15 Sesto ace del #58 al mondo. 15-15 Scappa via il diritto del transalpino in uscita dal servizio. 15-0 Serve&volley vincente del francese. INIZIO SECONDO SET 00.49 Jannik Sinner conquista il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-HUMBERT 15-40 DUE PALLE BREAK! Sta giocando in maniera profonda il francese controppo debole in uscita dal servizio. 15-30 Gran diritto incrociato in corsa del francese che chiude con il rovescio diagonale. 15-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO A SVENTAGLIO DI! 15-0 Servizio e diritto di. 0-1 Buon inizio nel secondo parziale per il francese. 40-15 Chiusura nei pressi della rete didopo il diritto diagonale. 30-15 Sesto ace del #58 al mondo. 15-15 Scappa via il diritto del transalpino in uscita dal servizio. 15-0 Serve&volley vincente del francese. INIZIO SECONDO SET 00.49 Jannikconquista il ...

