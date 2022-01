LIVE Sinner-Rinderknech 1-0, Italia-Francia ATP Cup in DIRETTA: ottimo inizio dell’azzurro (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT 0-0 L’azzurro al servizio: si comincia! inizio PRIMO SET 00.10 Tutto è pronto a Sydney! Si gioca in contemporanea anche tra Germania e USA! 00.08 Concluso il momento degli inni! Adesso è il turno di Jannik Sinner e Arthur Rinderknech che saranno protagonisti nel sorteggio e nel riscaldamento del primo match di giornata. 00.06 L’Italia tornerà in campo giovedì 6 gennaio contro la Russia con Jannik Sinner in programma a mezzanotte contro Roman Safiullin mentre Matteo Berrettini contro Daniil Medvedev a seguire. Alle 7.30 Italiane invece la sfida tra Francia e Australia. 00.04 Scendono in campo le due nazionali protagoniste ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-HUMBERT 0-0 L’azzurro al servizio: si comincia!PRIMO SET 00.10 Tutto è pronto a Sydney! Si gioca in contemporanea anche tra Germania e USA! 00.08 Concluso il momento degli inni! Adesso è il turno di Jannike Arthurche saranno protagonisti nel sorteggio e nel riscaldamento del primo match di giornata. 00.06 L’tornerà in campo giovedì 6 gennaio contro la Russia con Jannikin programma a mezzanotte contro Roman Safiullin mentre Matteo Berrettini contro Daniil Medvedev a seguire. Alle 7.30ne invece la sfida trae Australia. 00.04 Scendono in campo le due nazionali protagoniste ...

Advertising

Mauri983 : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Cup 2022 - L’Italia torna in campo per il riscatto dopo la sconfitta per 2-1 subita contro l’Aus… - flamminiog : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… - pierecall : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… - GianlucaHS : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… -