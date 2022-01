LIVE Dakar 2022, seconda tappa Ha’il-Al Artawiya in DIRETTA: cambio in vetta alla classifica tra le moto, si ritira Petrucci. Ruggito di Loeb, Al-Attiya si difende (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona giornata da OA Sport. 14.14 CAMION – Andrey Karginov ha trionfato nella speciale odierna. Al volante del suo Kamaz, il russo, che nel 2020 era una spanna sopra gli altri, ha concluso con soli 38” di vantaggio su Dmitry Sotnikov. Eduard Nikolaev ha concluso la tappa al terzo posto, a 2’14” Anton Shibalov. Con il suo camion Praga, Aleš Loprais completa la top five, davanti all’Iveco di Janus Van Kasteren. 13.00 CAMION – Dopo 199 km, Andrey Karginov è ancora in testa davanti ai suoi compagni di squadra Dmitry Sotnikov ed Eduard Nikolaev. Janus Van Kasteren ha portato il suo Iveco al quarto posto, a 3’49” dall’attuale leader di tappa, mentre Aleš ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona giornata da OA Sport. 14.14 CAMION – Andrey Karginov ha trionfato nella speciale odierna. Al volante del suo Kamaz, il russo, che nel 2020 era una spanna sopra gli altri, ha concluso con soli 38” di vantaggio su Dmitry Sotnikov. Eduard Nikolaev ha concluso laal terzo posto, a 2’14” Anton Shibalov. Con il suo camion Praga, Aleš Loprais completa la top five, davanti all’Iveco di Janus Van Kasteren. 13.00 CAMION – Dopo 199 km, Andrey Karginov è ancora in testa davanti ai suoi compagni di squadra Dmitry Sotnikov ed Eduard Nikolaev. Janus Van Kasteren ha portato il suo Iveco al quarto posto, a 3’49” dall’attuale leader di, mentre Aleš ...

