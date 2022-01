LIVE Dakar 2022, seconda tappa Ha’il-Al Artawiya in DIRETTA: Barreda vince tra le moto, Petrucci si ritira (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 moto – Lo spagnolo Joan Barreda ha vinto la seconda tappa precedendo il britanno Sam Sunderland su KTM di 5’33” e l’argentino Kevin Benavides (KTM) di 5’54”. 9.51 AUTO – Si sono completati i passaggi dei big al km 119. Sebastien Loeb è primo con 49 secondi su Al Attiyah e 1:44 su Carlos Sainz, quarto Al Rahji a 2:26, quinto Stephane Peterhansel a 2:44. Al km per il momento comanda Loeb con 1:31 su Al-Attiyah, mentre al 200° km il gap tra i due si è ridotto a 1:26, in attesa di tutti gli altri 09.50 moto – Lo spagnolo Barreda si conferma il più veloce sulla Honda. L’iberico precede al rilevamento del 290° km l’argentino Benavides su KTM di 4’57” e l’americano Howes su Husqvarna. Restiamo quindi in attesa ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15– Lo spagnolo Joanha vinto laprecedendo il britanno Sam Sunderland su KTM di 5’33” e l’argentino Kevin Benavides (KTM) di 5’54”. 9.51 AUTO – Si sono completati i passaggi dei big al km 119. Sebastien Loeb è primo con 49 secondi su Al Attiyah e 1:44 su Carlos Sainz, quarto Al Rahji a 2:26, quinto Stephane Peterhansel a 2:44. Al km per il momento comanda Loeb con 1:31 su Al-Attiyah, mentre al 200° km il gap tra i due si è ridotto a 1:26, in attesa di tutti gli altri 09.50– Lo spagnolosi conferma il più veloce sulla Honda. L’iberico precede al rilevamento del 290° km l’argentino Benavides su KTM di 4’57” e l’americano Howes su Husqvarna. Restiamo quindi in attesa ...

