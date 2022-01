L' Italia si tinge ancora di giallo | da oggi nuove regole per altre quattro regioni

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Mezzaè in zona gialla, conche ci sono passate da: Lombardia , Lazio , Piemonte e Sicilia . Il totale sale così a 11, visto che erano già entrate inLiguria , Marche...

Mezza Italia è in zona gialla, con quattro regioni che ci sono passate da oggi: Lombardia , Lazio , Piemonte e Sicilia . Il totale sale così a 11, visto che erano già entrate in giallo Liguria , Marche , Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e alle Province autonome di Bolzano e Trento.