L’Italia in zona gialla: ecco le nuove restrizioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Da oggi mezza Italia sarà in zona gialla ma le nuove restrizioni in vigore da oggi in molte regioni differiscono poco dalla zona bianca Con le nuove misure imposte dal governo e valide fino al 31 gennaio 2022 tra zona bianca e gialla ci sono poche differenze. Una delle principali differenze tra queste due zone fino a ora era l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Con l’ultimo decreto del governo è stato però stabilito di estendere questa misura. L’uso della mascherina è stato ‘rinforzato’ in tutta Italia visto che per accedere a mezzi pubblici, treni, aerei, cinema, teatri è necessario indossare la Ffp2. E questo fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo. I parametri per la ... Leggi su zon (Di lunedì 3 gennaio 2022) Da oggi mezza Italia sarà inma lein vigore da oggi in molte regioni differiscono poco dallabianca Con lemisure imposte dal governo e valide fino al 31 gennaio 2022 trabianca eci sono poche differenze. Una delle principali differenze tra queste due zone fino a ora era l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Con l’ultimo decreto del governo è stato però stabilito di estendere questa misura. L’uso della mascherina è stato ‘rinforzato’ in tutta Italia visto che per accedere a mezzi pubblici, treni, aerei, cinema, teatri è necessario indossare la Ffp2. E questo fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo. I parametri per la ...

