L'iniziativa autonoma di Dino Giarrusso che si candida presidente della Sicilia senza dirlo ai vertici M5s (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non è piaciuta ai vertici del Movimento 5 Stelle l'uscita fatta dall'europarlamentare grillino Dino Giarrusso nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira su La7 in cui ha annunciato di essere in corsa per la presidenza della Regione Sicilia. Le elezioni si terranno il prossimo autunno per nominare un successore di Nello Musumeci. Giarrusso, interpellato dall'Adnkronos ha spiegato: "mi sono arrivate migliaia di richieste in tal senso, non solo da parte di attivisti del Movimento ma anche da parte di esponenti della società civile di area di centrosinistra e di centro, orfani di una rappresentanza forte. E anche da esponenti politici Siciliani di una certa importanza". Un'investitura che però non ha incontrato il parere positivo dei ...

