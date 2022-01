(Di lunedì 3 gennaio 2022)nel match diil. I futuri avversari della Juventus in Champions League, si sono infatti imposti per 5-0gli avversari. Il match si apre subito dopo 8 minuti, con il gol di testa di Boulaye Dia. 5 minuti dopo Pau Torres trova il raddoppio, servito splendidamente da Iborra. In chiusura di primo tempo Gerard Moreno mette dentro il 3-0, su assist di Manu Trigueiros. Lo stesso Trigueiros, al minuto 75, si iscrive alla festa del gol. All’80esimo mette a segno il suo secondo gol Gerard Moreno. Ilè annichilito, ilvola: è 5-0. Questi ultimi infatti si posizionano in ottava posizione con questa vittoria,sempre più ultimo con 8 punti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Liga 2021/2022: #Villareal schiacciasassi contro il #Levante, è 5-0 - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Cadice-#Siviglia, #Liga 2021/2022 - ilveggente_it : ?? #LIGA #Villarreal Vs #Levante è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola che si giocher… - zazoomblog : Liga 2021-2022: un Barcellona giovanissimo batte il Maiorca di misura decide de Jong - #2021-2022: #Barcellona… - zazoomblog : Liga 2021-2022: un Barcellona giovanissimo batte il Maiorca di misura decide de Jong - #2021-2022: #Barcellona… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021

SPORTFACE.IT

... la squadra di Emery, nel match valido per la 19ª giornata di, rifila un perentorio 5 - 0 al Levante, dopo aver concluso ilcon un altro pokerissimo (5 - 2 all'Alaves). I sottomarini gialli ...... da cui il club catalano è stato eliminato alla fase a gironi, né della, visto che il ritardo ...così per mettere a bilancio un costo prestito pari a 10 milioni di euro per la stagione- 22 (...Liga 2021/2022, diciannovesima giornata: le formazioni ufficiali di Cadice-Siviglia, queste le scelte dei due allenatori ...La partita Osasuna - Athletic Bilbao del 3 gennaio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 19a giornata della Liga ...