Libri ‘Islam al femminile’ | focus sulla condizione della donna nell’opera di Sandro Menichelli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – Cosa vuol dire esserenell’Islam? Cosa comporta sul piano pratico? Può davvero costituire, come spesso si dice, una vera e propria espressione di un pericoloso oscurantismo medievale che ne declina il ruolo nelle moderne società in termini di completa sottomissione all’uomo? Concetti cari all’occidente come quellidignità umana e del rispetto dei diritti dell’uomo rivestono per i musulmani la stessa centralità valoriale che assumono nella nostra tradizione culturale e giuridica? Sono alcune delle domane alle quali cerca di dare risposta “Islam al femminile”, Gambini Editore, opera di, alto funzionario di Pubblica sicurezza con una vasta esperienza sul campo in tema di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, all’immigrazione illegale, al terrorismo ...