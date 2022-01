Libia | ' ostacoli minano presidenziali del 24 gennaio'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Libia ostacoli

Le elezioni indel 24 dicembre sono state rinviate "a causa di problemi giuridici, politici e di sicurezza",che se non verranno superati rischiano di rendere impraticabile la data del 24 gennaio: lo ...... Imad al - Sayeh, fornisca un briefing completo sugliche hanno impedito lo svolgimento ... che ha suscitato molte perplessità, prevede il ritorno al conflitto armato in, nel caso in cui ...Le elezioni in Libia del 24 dicembre sono state rinviate "a causa di problemi giuridici, politici e di sicurezza", ostacoli che se non verranno superati rischiano di rendere impraticabile la data del ...Il punto sul complesso scenario in Libia dell'ambasciatore Marsilli, già capo della Rappresentanza permanente presso il Consiglio d’Europa ...