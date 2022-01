Lewis Hamilton, spiraglio sul ritorno? La Mercedes: “Nelle avversità…” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Finale a dir poco controverso quello del Mondiale F1 2021, con dinamiche di gara che non sembrano certo essere state accettate dal team Mercedes. Non poche le polemiche portate avanti dalla scuderia anglo-tedesca, in cui a farsi sentire è stato soprattutto un contrariato Toto Wolff. Tra tutti, certamente frustrato il vicecampione Lewis Hamilton, disilluso e con un lungo silenzio portato avanti sulla questione. Da qui il grande punto interrogativo sul futuro del sette volte iridato. Che sia pronto a fare il suo ritiro nel 2022? Domanda che pare avere ora delle risposte. Buone notizie giungono infatti da Brackley. Se non sembra esserci ancora nulla di ufficiale, il didascalico tweet condiviso ieri dalla Mercedes con la foto di Hamilton lascia sicuramente ben sperare sul suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Finale a dir poco controverso quello del Mondiale F1 2021, con dinamiche di gara che non sembrano certo essere state accettate dal team. Non poche le polemiche portate avanti dalla scuderia anglo-tedesca, in cui a farsi sentire è stato soprattutto un contrariato Toto Wolff. Tra tutti, certamente frustrato il vicecampione, disilluso e con un lungo silenzio portato avanti sulla questione. Da qui il grande punto interrogativo sul futuro del sette volte iridato. Che sia pronto a fare il suo ritiro nel 2022? Domanda che pare avere ora delle risposte. Buone notizie giungono infatti da Brackley. Se non sembra esserci ancora nulla di ufficiale, il didascalico tweet condiviso ieri dallacon la foto dilascia sicuramente ben sperare sul suo ...

Advertising

FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Lewis Hamilton si ritirerà? È questa la domanda che molti appassionati si stanno ponendo. Dopo il GP di Abu Dhabi, dove… - F1inGenerale_ : Lewis Hamilton si ritirerà? È questa la domanda che molti appassionati si stanno ponendo. Dopo il GP di Abu Dhabi,… - Formula1WM : Lewis #Hamilton, 6 buoni motivi per non dire basta - reilachii : se neanche la gente di deuxmoi riesce ad avvistare sir lewis hamilton, mi chiedo su quale isola sperduta o montagna… - AlessandroI13 : @MercedesAMGF1 @LewisHamilton Micheal Schumacher verrà battuto un giorno. Non sarà lewis hamilton a batterlo. Geror… -