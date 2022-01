L'euro? Favore ai cinesi. "Lo volevano loro". Prodi, finalmente l'agghiacciante verità: quanti soldi ha perso ogni italiano in 20 anni (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Tutti ricordiamo la prima volta che abbiamo tenuto in mano una banconota in euro. Vent' anni dopo, l'euro è una delle valute più potenti del mondo. L'euro riflette anche i nostri valori, come valuta globale per gli investimenti sostenibili. Ed è un forte simbolo di unità»: questo il tweet di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, per ricordare il ventennale della moneta unica. Sempre sui social, David Sassoli, presidente dell'europarlamento, scrive: «L'euro è un simbolo di pace e integrazione, la realizzazione di una visione politica storica, di un continente unito con una moneta unica per un mercato unico. Buon 20esimo compleanno, euro!». E poteva mancare un ricordo di Romano Prodi, uno dei promotori della divisa continentale? ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Tutti ricordiamo la prima volta che abbiamo tenuto in mano una banconota in. Vent'dopo, l'è una delle valute più potenti del mondo. L'riflette anche i nostri valori, come valuta globale per gli investimenti sostenibili. Ed è un forte simbolo di unità»: questo il tweet di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, per ricordare il ventennale della moneta unica. Sempre sui social, David Sassoli, presidente dell'parlamento, scrive: «L'è un simbolo di pace e integrazione, la realizzazione di una visione politica storica, di un continente unito con una moneta unica per un mercato unico. Buon 20esimo compleanno,!». E poteva mancare un ricordo di Romano, uno dei promotori della divisa continentale? ...

Advertising

Mummichogblogd1 : Il grande cuore del popolo maltese e gozitano risalta sempre in questi momenti. Con l'aiuto di tutti è stata raccol… - Matrix7107 : @LauSheDoc Diceva spudoratamente che ha tradito la patria per fare, con l’euro, un favore alla Cina. E la magistratura muta! - Marzian54240925 : @Rinaldi_euro Quindi Prodi ammettendo di aver fatto un favore alla Cina(fuori dalla NATO) e quindi contro l’ITALIA,… - enricoP22 : @Rinaldi_euro E LUI è Consulente per qualche banca o ente cinese. ..ben retribuito. se l'è fatto restituire il favore, LUI - AnnibaleSolo : @EsteriLega @mludodc Un favore ai cinesi ed una incu riatura per gli italiani. Con l'euro lavoreremo un giorno di m… -