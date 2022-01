L’euro da 20 anni nelle tasche di 340 milioni di persone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 1° gennaio del 2002 i cittadini di 12 paesi dell’Unione europea hanno toccato con mano per la prima volta le banconote e le monete in euro. Vent’anni dopo L’euro è la moneta di oltre 340 milioni di persone in 19 Stati membri dell’UE. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 1° gennaio del 2002 i cittadini di 12 paesi dell’Unione europea hanno toccato con mano per la prima volta le banconote e le monete in euro. Vent’dopoè la moneta di oltre 340diin 19 Stati membri dell’UE. sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

marattin : Oggi le banconote in euro compiono 20 anni. Nel frattempo, due grandi crisi (2008 e 2020) che, senza euro, avrebber… - MediasetTgcom24 : L'Euro compie 20 anni, Sassoli: 'Simbolo di pace e integrazione' #leuropachevorrei - Agenzia_Ansa : Vent'anni con l'euro in tasca, utopia diventata realtà. Battezzata da Prodi e salvata da Draghi, la moneta unica eu… - GibelliniPaolo : RT @OrtigiaP: Venduti alla Cina da oltre 20 anni... loro volevano l'euro e Prodi ubbidiente, con la spinta decisiva della Germania e del… - degang36701648 : RT @ilsabino1994: Sono passati 20 anni dall’entrata in vigore della moneta unica. L’Euro ha permesso al Paese di rimanere a galla, abbatten… -