Leo Messi positivo al Covid | Fer Palacio accusato di averlo contagiato | “Mi scrivono che sono un assassino” Poi il dj pubblica il risultato del tampone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Un’assurda caccia all’untore. Ecco in cosa è coinvolto Fer, il dj argentino ingiustamentedi averLioneldopo aver posato al suo fianco per una foto dopo la festa di Natale che i due hanno trascorso insieme. Numerose le minacce e gli insulti arrivati via social, così come raccontato dallo stesso DJ via Instagram stories ieri 2 gennaio: “Miappena svegliato e ho ricevuto molti messaggi,in trend su Twitter perchéale la gente dice che l’ho infettato io. Ho ricevuto molti messaggi privati e alcune personearrivate al punto di chiamarmi“, ha detto. L’artista ha spiegato inoltre di essersi ...