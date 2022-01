(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il day 8 segna ildi boa della 38esima edizione del. Il Salaria Sport Village, sede principale del torneo, è stato il teatro di tutte le sfide degli ottavi di finale. Conferme, sorprese e colpi di scena hanno caratterizzato un’altra meravigliosa giornata di tennis. Tra le categorie in gara – under 10, 12 e 14 -, quella dedicata ai più piccoli sta offrendo alcuni dei match più divertenti della prestigiosa rassegna nazionale a partecipazione straniera. Tra Italia e Slovacchia,sogna Bencic – Sulla terra di Roma vince ancoraGiulia, che nel primo incontro di giornata ha superato l’ottima Vittoria Caressa con il punteggio di 6-0 6-4. Padre italiano e madre, la piccola Giulia al ...

Advertising

Lemonbowl1985 : Lemon Bowl al giro di boa. Convince l’italo-slovacca Luchetti: “Penso di avere delle chance” ?? #Luchetti… - Nazione_Massa : Francesco Menchini sfiora l’impresa Si ferma a un passo dal Lemon Bowl - livetennisit : Lemon Bowl 2022: Il resoconto della prima giornata del Tabellone Principale - Lemonbowl1985 : Partiti i main draw del Lemon Bowl. Tea Kovacevic torna a Roma: “Ho girato l’Europa, ora voglio questo titolo” ??… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Buona la prima per Camilla #Castracani al Lemon Bowl. L’azzurra d’America batte Camilla #Fabbri 6-2 6-3 e approda al se… -

Ultime Notizie dalla rete : Lemon Bowl

La 38esima edizione delsi accende con le prime sfide di main draw. A Roma, tra i campi di Salaria Sport Village e Forum Sport Center, sono andati in scena i round inaugurali dei tabelloni principali maschili e ...Diversi giocatori romagnoli in campo nelle qualificazioni del tradizionale, torneo a partecipazione straniera in corso in vari Circoli romani. Domenica prenderanno il via i tabelloni principali della 38esima edizione del torneo e sui campi della capitale giungerà ...Il day 8 segna il giro di boa della 38esima edizione del Lemon Bowl. Il Salaria Sport Village, sede principale del torneo, è stato il teatro di tutte le sfide degli ottavi di finale. Conferme, ...A Roma si arrende al più quotato. Condorelli dopo aver superato. il torneo preliminare e due turni. delle qualificazioni ...