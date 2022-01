L’emergenza Covid non si ferma: altri quattro contagi in casa Juventus (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Napoli il 6 gennaio affronterà la Juventus per il match di Campionato Serie A. La società bianconera ha reso noto un comunicato in cui annuncia la positività di 4 giocatori dell’Under 19. Attualmente i giocatori positivi della prima squadra sono: Giorgio Chiellini, Carlo Pinsoglio, e Arthur. Giorgio Chiellini Positivi al Coronavirus, il comunicato della Juventus “Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 di 4 calciatori dell’Under 19. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario vigente”. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Napoli il 6 gennaio affronterà laper il match di Campionato Serie A. La società bianconera ha reso noto un comunicato in cui annuncia la positività di 4 giocatori dell’Under 19. Attualmente i giocatori positivi della prima squadra sono: Giorgio Chiellini, Carlo Pinsoglio, e Arthur. Giorgio Chiellini Positivi al Coronavirus, il comunicato dellaFootball Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al-19 di 4 calciatori dell’Under 19. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario vigente”.

