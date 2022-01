Advertising

FQMagazineit : Lele Adani si taglia la barba dopo 10 anni: “Ho mantenuto la promessa”. Il toccante post sui social - UnioneSarda : #Spettacoli Lele #Adani senza la barba: “Una promessa lunga 10 anni” - zazoomblog : Dopo dieci anni si taglia la barba: Lele Adani lo aveva promesso alla mamma - #dieci #taglia #barba: #Adani #aveva - RomauroMauro : @leleadani salve lele adani ,raramente scrivo sui social ,sono calciofilo con le mie idee ,ma anche se non ne condi… - infoitsport : Lele Adani senza barba dopo 10 anni, il commovente messaggio: 'Mamma, promessa mantenuta' -

Ultime Notizie dalla rete : Lele Adani

E' una dedica molto toccante quella dell'ex calciatore e noto opinionista e cronista calcistico,, nei confronti della mamma . Attraverso il proprio account Istagra m l'ex giocatore fra le altre di Inter, Fiorentina e Brescia, ha svelato la promessa che aveva fatto al suo genitore ...Dopo 10 anni esatti mostra il viso senza barba .posta sui social questo nuovo look del 2022 e spiega che aveva promesso alla mamma, in punto di morte, che per i successivi 10 anni nessuno avrebbe accarezzato il suo volto per ricordare l'...Continua a far discutere la decisione di Lele Adani di rivelare il motivo per cui in 10 anni non ha mai voluto tagliarsi la barba. Non un vezzo, non un trend modaiolo, ma qualcosa di più profondo: una ...Dopo 10 anni esatti mostra il viso senza barba. Lele Adani posta sui social questo nuovo look del 2022 e spiega che aveva promesso alla mamma, in punto di morte, che per i successivi 10 anni nessuno a ...