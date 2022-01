Le vite libertine e il balsamo della vera lingua italiana

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La prosa di Giorgio Ficara èe così bella, un. Sì, avete letto bene: la prosa. (Parola negletta: come forma, la impronunciabile: e come stile, il fantasma che ritorna, il revenant). È respiroe ossigeno al cuore dire e scrivere prosa. Persiste ancora unache può dirsie c’è una letteratura che le corrisponde: Ficara è uno degli artefici del miracolo. Un letterato, un uomo versato alle lettere: capace di dire alla lettera: uno scrittore, per la miseria. Esistono ancora, i letterati: e scrivono, sì: e lo fanno in italiano, non nella post-“pura narratività”. Sono gli eredi di Sciascia e Savinio, Parise e La Capria, Garboli e Manganelli: oltre a Claudio Magris, eterno ...