Le nuove regole della quarantena dopo decreto introdotto il 31 dicembre (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un po’ di chiarezza sulle regole relative a quarantena ed auto-sorveglianza per positivi e contatti a partire dal 31 dicembre 2021 Le nuove regole introdotte dal 31 dicembre 2021 dall’ultimo decreto covid hanno apportato novità sostanziali riguardanti l’osservanza delle disposizioni di quarantena e il tipo di misure precauzionali obbligatorie da osservare in caso di contatti con positivi. Il fattore discriminante di questa situazione è l’aver ricevuto il vaccino, sia che si tratti di ciclo di vaccinazione primaria che di dose “booster“. Partiamo dalla quarantena e dalle sue nuove regole: se si è positivi ma asintomatici, vaccinati e non, bisognerà osservare un periodo di ... Leggi su zon (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un po’ di chiarezza sullerelative aed auto-sorveglianza per positivi e contatti a partire dal 312021 Leintrodotte dal 312021 dall’ultimocovid hanno apportato novità sostanziali riguardanti l’osservanza delle disposizioni die il tipo di misure precauzionali obbligatorie da osservare in caso di contatti con positivi. Il fattore discriminante di questa situazione è l’aver ricevuto il vaccino, sia che si tratti di ciclo di vaccinazione primaria che di dose “booster“. Partiamo dallae dalle sue: se si è positivi ma asintomatici, vaccinati e non, bisognerà osservare un periodo di ...

