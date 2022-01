Advertising

sportli26181512 : Lazzari, da titolarissimo a esubero: può sbloccare l’indice di liquidità negativo: Sarri non lo vede e Lotito ha bi… - LALAZIOMIA : Lazzari, da titolarissimo a esubero: può sbloccare l’indice di liquidità negativo -

Ultime Notizie dalla rete : Lazzari titolarissimo

Corriere dello Sport

non gioca, non è soddisfatto, non è considerato un punto fermo dal tecnico che gli preferisce Marusic (fresco di rinnovo) e Hysaj. E la società biancoceleste, per accontentare Sarri con ...punta la 100esima presenza Immobile non sarà l'unicoa rimanere ai box. Come anticipato da noi a inizio settimana, Hysaj contro il Genoa era uscito con un fastidio all'adduttore ...Sarri non lo vede e Lotito ha bisogno di cedere per piazzare due colpi. Escalante vicino all’Alaves. L’Hull City su Muriqi. Il tecnico chiede un mancino ...Hotel Juve Stabia e reception con un portiere responsabile. Questo fattore sembra diventata materia di studio nella storia recent ...